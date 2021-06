Une foule imposante pour soutenir le Canadien

Les partisans du Tricolore rassemblés devant le Centre Bell ont massivement célébré la fête nationale et le passage inattendu des Glorieux en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993.

Tonnerre d’applaudissements, de hurlements de joie et shows de feux d’artifice: la rue devant le Centre Bell s’est enflammée dans la seconde où Artturi Lehkonen a marqué le dernier but permettant au Canadien de Montréal d’accéder à la finale.

« Ça fait longtemps qu’on attend ça », dit le Montréalais Jonathan Olivier.

Une foule record d’environ 5000 personnes s’était déplacée dès l’après-midi pour être aux premières loges de la fracassante victoire du Canadien.

Quelques bousculades sont survenues, des partisans ont été pris de panique et des fêtards ont monté sur des poteaux.

Plusieurs feux d’artifice ont également été lancés.

Les agents de la police de Montréal étaient présents en grand nombre au centre-ville, particulièrement devant l’aréna.

Foule déchaînée

Ce n’était rien toutefois pour refroidir les ardeurs des partisans, tous sourires, qui célébraient bruyamment l’historique victoire du CH. Les « Olé, olé, olé » et les « Go Habs Go ! » s’enchaînaient.

« Il ne fallait absolument pas manquer ça », lance la Montréalaise France Lavoie, enterrée par les chants festifs.

Après plus d’un an de confinement, que le Canadien accède à la grande finale du tournoi de la Ligue nationale de hockey, le soir même de la Saint-Jean-Baptiste, est synonyme de récompense pour plusieurs. L’émotion était à son comble devant le Centre Bell.

Une fois

« Ça arrive une fois, dit Marc Blouin, les yeux remplis d’espoir. C’est exceptionnel. » L’homme de 47 ans portait fièrement un chapeau bleu et avait un drapeau du Québec sur son dos. Il est venu de Gatineau pour l’occasion.

C’est accompagné de sa sœur et de sa cousine qu’Audrey Robert, de Mascouche, est venue encourager la Sainte-Flanelle.

« J’écoute le hockey depuis que je suis toute jeune, mentionne la jeune femme de 18 ans, qui dit ne pas rater un match. C’est la première fois qu’ils sont vraiment proches de la Coupe. »

Même les amateurs qui suivent peu ou pas les activités de l’équipe profitaient de la soirée devant le Centre Bell.

« Je ne suis pas un fan de hockey ben ben, confie Maxime Grenier-Castillo. Mais c’est un rêve d’enfance qui se passe. »