Carey Price, l’homme qui réduit au silence les gros canons

Le gardien du Canadien Carey Price est redouté par plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), particulièrement en éliminatoires, et l’année 2021 vient confirmer les craintes de ses adversaires.

• À lire aussi: Le trophée Conn-Smythe à Carey Price?

• À lire aussi: Encore un long chemin à parcourir

• À lire aussi: «Nous avons failli à la tâche» –Mark Stone

Le numéro 31 s’est placé dans le siège du conducteur en ce qui concerne la course au trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries du circuit Bettman. Ses statistiques actuelles témoignent de son excellence, mais au-delà des chiffres, il y a son habileté à décourager et à réduire au silence les meilleurs éléments offensifs de l’ennemi.

Une partie du crédit revient sans doute à l'attaquant québécois Phillip Danault, un spécialiste pour contenir les meilleurs attaquants adverses, mais Price demeure celui qui doit, au final, se dresser comme un mur devant le filet.

Au premier tour contre les Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews a donc récolté un but et quatre mentions d’aide en sept sorties; cependant, trois de ses cinq points ont été obtenus durant le match numéro 2. Son coéquipier Mitch Marner a amassé quatre aides, sans toucher la cible une seule fois.

Chez les Jets de Winnipeg, les gros canons se sont tus en finale de la section Nord, que le Bleu-Blanc-Rouge a balayée. Suspendu pour son coup à la tête de Jake Evans tard dans la rencontre initiale, Mark Scheifele avait été tenu à l’écart précédemment. Le capitaine Blake Wheeler a été blanchi, tout comme Paul Stastny. Le Québécois Pierre-Luc Dubois s’est contenté d’une aide, tout comme Nikolaj Ehlers. C’est Kyle Connor qui a été le «moins pire» en attaque avec trois points.

Du côté des Golden Knights de Vegas, ce ne fut guère plus brillant. Un autre joueur portant la lettre «C», Mark Stone, n’a rien obtenu. Max Pacioretty et Reilly Smith ont chacun conclu avec un but et deux aides. Jonathan Marchessault a inscrit une aide seulement. Le défenseur Alex Pietrangelo a été le meilleur buteur des siens avec trois filets.

Pas une première

Que ce soit Mathew Barzal et Anthony Beauvillier chez les Islanders ou les Steven Stamkos, Brayden Point et Nikita Kucherov du côté du Lightning (selon le résultat du match de vendredi soir), les opposants du Canadien en finale auront à trouver le moyen de déjouer Price. Ce dernier avait déjà une réputation de gardien intraitable en séries et il continue de bien l’entretenir.

L’an passé, Sidney Crosby et Evgeni Malkin avaient fait plus ample connaissance avec le numéro 31. En ronde de qualification, gagnée 3 à 1 par le Canadien face aux Penguins de Pittsburgh, Crosby avait terminé avec deux buts et une aide. Malkin avait participé à un but des siens seulement.

En fait, quand le Canadien triomphe en séries, Price est souvent l’explication principale. Cette année, sa moyenne de buts alloués est de 2,02 et son taux d’efficacité, de ,934.

«C’est le meilleur moment de ma vie. C’est un sentiment incroyable. On a travaillé très fort et ç’a fini par payer», a dit le gardien à TVA Sports après sa soirée de travail, jeudi.