LAUZON, Laurent



À Montréal, le 18 juin 2021, à l'âge de 91 ans est décédé M. Laurent Lauzon, époux de feu Gisèle Labrosse.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gérald (Johanne), Diane (Claude) et Colette, ses petits-enfants, Karine, Mélanie, Nathalie, Chantale, François et Benoit ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 25 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Présence Amie du Centre Hospitalier Fleury de Montréal.Sous la directive de la Santé Publique du Québec, seulement un maximum de 50 personnes est admis dans le salon.