Dominique Brown à la barre d’une nouvelle aventure

’homme d’affaires bien connu Dominique Brown, qui avait déjà été pressenti pour devenir maire de Québec, s’affaire ces jours-ci à préparer un tout nouveau défi : partir en mer en famille pendant un an à bord d’un voilier.

Le départ aura lieu le 10 juillet prochain à 7 h 30 du Yacht Club de Québec. Si tout se passe bien, le retour est prévu en mai 2022 à partir de la Grenade qui représente la destination finale. Entre les deux, tout plein d’aventures attendent cette famille.

« Ça fait trois ans qu’on planifie ce projet-là », relate Dominique Brown, rencontré hier sur Le globe trotter 1.

Avec sa conjointe et complice, Stéphanie Allard, ils mettront les voiles vers l’inconnu.

« Moi, je suis toujours volontaire. Je viens de Carleton. Être sur la mer, ça m’intéressait. On a commencé par acheter un bateau sans même avoir navigué. On n’avait jamais fait de voile avant », confie-t-elle.

Du coup, ils se sont retrouvés propriétaires, il y a trois ans, d’un Beneteau de 50 pieds.

« Dans la période où j’étais dans les débuts de Beenox, j’avais été grandement inspiré par Charles Mony, le fondateur de Creaform, qui avait présenté dans son plan d’affaires à ses investisseurs son projet de partir en bateau avec sa famille pendant un an et il l’a fait. On avait eu l’occasion d’en parler et je suis resté avec cette idée-là », poursuit Dominique.

En télétravail

Depuis trois ans, Dominique Brown expérimente ses connaissances comme capitaine, tout en préparant son voilier pour le grand jour. Il a changé les voiles et procédé à des aménagements pour viser l’autonomie énergétique.

« C’est un gros changement de vie », lance le président de Chocolats Favoris qui compte continuer à travailler sur le bateau.

« Bien sûr, j’ai un horaire allégé. On a structuré les choses au bureau. J’ai une équipe extraordinaire qui me supporte », ajoute-t-il.

Malgré la COVID-19, Chocolats Favoris a su se maintenir à flot. L’entreprise, qui a fait preuve d’adaptation durant la pandémie, maintient le cap sur sa croissance.

Stéphanie, urbaniste et biologiste, s’estime prête à vivre cette nouvelle aventure.

« Ce qui me fait peur, c’est le côté navigation. Je n’ai pas le pied marin et j’ai le mal de mer. On va se dire les vraies choses... », lance-t-elle. « Par contre, j’ai 100 pour 100 confiance au capitaine », ajoute-t-elle.

La maman fera l’école sur le bateau à Olivier, 7 ans, tout en veillant aux apprentissages de Benjamin, 3 ans. Les autres enfants de Dominique, nés d’une union précédente, viendront rejoindre le couple à un moment ou à un autre du périple.

Opération Enfant Soleil

Pour ajouter un sens à cette aventure – qui en possède déjà plusieurs –, le couple Allard-Brown a choisi de soutenir Opération Enfant Soleil. La famille documentera son aventure en vidéo. En faisant un don à la campagne Les Aventures du globe trotter, les gens pourront découvrir leurs aventures en primeur. Tous les revenus iront directement à la cause. La campagne démarre aujourd’hui.