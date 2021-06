Encore un long chemin à parcourir

Phillip Danault et Cole Caufield avaient de grands sourires en visioconférence. Le Québécois a orchestré le but gagnant en prolongation et la recrue a encore une fois touché la cible. Malgré la joie, Danault gardait aussi les deux pieds sur terre.

« On est heureux, mais pas satisfaits, il reste le plus dur du chemin à faire. Je suis fier de ce qu’on a accompli en tant que trio. On prend notre rôle à cœur. Et tout le monde participe à sa façon. C’est le hockey le plus plaisant que j’ai joué depuis le début de ma carrière. »

– Phillip Danault

À 35 ans, Shea Weber vivait sa première présence en demi-finales. Lundi soir, pour le match initial de la finale de la Coupe Stanley, il réalisera une autre première.

« Je suis excité, comme je l’étais avant la demi-finale. À 20 ans ou à 35 ans, c’est un temps excitant. On jouera au hockey en juillet, c’est assez fou. »

– Shea Weber

Danault a reçu une pluie de compliments après la victoire. Et c’était pleinement mérité. Weber a dit qu’il ne recevait pas assez de mérite pour son impact au sein de l’équipe. Luke Richardson a parlé d’un superbe jeu en prolongation. Mais le Québécois a aussi renvoyé l’ascenseur à Weber dans la distribution des fleurs.

« ‘‘Webby’’ est un capitaine extraordinaire. Il est le meilleur capitaine que j’ai eu jusqu’à maintenant. Il a la chance de se prouver. Il a marqué un gros but, il a encore payé le prix et il bloque des tirs. C’est une belle image pour le Canadien. Ça veut tout dire pour lui d’être en finale. On est fiers de lui, il est fier de nous. On est une équipe exceptionnelle. »

– Phillip Danault

À sa 14e saison avec le CH, Carey Price a atteint la finale pour une première fois. Dans un autre coin du vestiaire, Cole Caufield jouera sur la plus grande scène possible après une expérience de seulement deux mois dans la LNH. Pour un jeune joueur de 20 ans, le gagnant du trophée Hobey-Baker dans la NCAA a marqué quatre buts en six matchs contre les Golden Knights. C’est un but de moins seulement que les attaquants de Vegas, qui en ont marqué cinq dans cette série.

« Cole a une bonne attitude, c’est l’une de ses forces. J’aime son enthousiasme et le fait qu’il est toujours heureux. »

– Carey Price