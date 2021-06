Foule à Montréal: pas les mêmes règles pour tous?

Les images des milliers de partisans rassemblés jeudi soir sans distanciation autour du Centre Bell ont surpris plusieurs personnes, notamment les producteurs d'événements comme ceux du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui doivent faire des pieds et des mains pour accueillir des foules moins imposantes.

Certains producteurs et promoteurs se demandaient vendredi s'il y a deux poids, deux mesures au Québec.

«On travaille très fort avec les décrets. C'est beaucoup de détails. C'est certains que pour nous c'est décevant de voir ça», a confié la responsable des communications de Productions Hakim, Stéphanie Côté.

Les producteurs d'événements qui doivent appliquer de nombreuses mesures pour des foules beaucoup moins nombreuses, ne comprennent pas que ces rassemblements monstres soient tolérés.

«Nous il faut fonctionner légalement, selon la santé publique. Il a fallu préparer un mémoire. Moi hier, je me suis dit si jamais il y a une éclosion, comment ils vont faire pour les retrouver. Il n'y en avait pas de registre», a ajouté le directeur général de Jonquière en musique, Alain Tremblay.

«Si on a une règle, il faut qu'elle soit pareille pour tout le monde, a-t-il affirmé. Il n'y a pas une qui est bonne pour un et une qui n'est pas bonne pour l'autre. Il faut que ce soit égal, que ce soit n'importe quelle organisation, une petite ou une grosse.»

À la Zone portuaire, on a préféré ne pas se prononcer par rapport à Montréal et on est très content de pouvoir faire un premier spectacle vendredi soir. Les mesures en place sont très complexes. Mille personnes devaient être admises, à raison de quatre bulles de 250. Il était aussi prévu des sorties pour chaque groupe et des pointillés au sol pour se diriger.

