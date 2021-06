Histoires de plantes

À l’occasion de la fête du Canada qui aura lieu la semaine prochaine et de la fête nationale du Québec qui vient tout juste de se terminer, voici un texte portant sur les emblèmes végétaux de notre pays et de notre province ainsi que de leur fascinante histoire.

Fleur de lys ou fleur d’iris ?

Photo courtoisie

Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé prenait la place de l’Union Jack, drapeau britannique, au sommet du parlement québécois. Bien que notre drapeau porte le nom de fleurdelisé, les quatre fleurs stylisées qui l’ornent sont-elles vraiment des fleurs de lys ? Personne n’exprime de certitude quant à l’origine de la fleur de lys. La seule chose qui fait consensus auprès des historiens et des botanistes est le fait que la fleur de lys n’est pas la représentation d’un lys, mais bien celle de l’iris des marais, une plante poussant à l’état sauvage en Europe.

Photo courtoisie

D’après la légende, c’est Clovis (465-511), roi des Francs, qui aurait choisi cet iris comme attribut lors de la bataille de Vouillé en 507. À ce moment, l’armée des Francs fut repoussée dans les marécages de la rivière Vienne par les Wisigoths d’Alaric II. Au son de l’armée, une biche traversa alors la Vienne en crue par un gué entouré de grands iris, indiquant ainsi à l’armée de Clovis un passage à franchir pour ainsi ensuite aller vaincre les Wisigoths. Cette fleur, symbole de la victoire de Clovis, est dès lors adoptée par le roi des Francs.

Une autre histoire veut que cette fleur ait été cueillie par Clovis aux abords de la rivière Lys, coulant en Belgique et dans le nord de la France, qui en aurait fait son emblème. Ainsi, on appela cet iris fleur de la Lys puis, fleur de lys. D’autre part, comme cette fleur devint ensuite l’emblème de tous les rois de France, certains historiens suggèrent que l’appellation fleur de lys est une déformation de fleur de Louis, prénom de nombreux rois.

Iris emblème

Le lys de la Madone fut désigné emblème floral de la province de Québec au début des années 1960. Pourtant, cette plante ne pousse pas à l’état sauvage au Québec, elle est plutôt originaire du sud-est de l’Europe et elle est peu adaptée aux hivers rigoureux des régions nordiques comme la nôtre.

Depuis novembre 1999, c’est l’iris versicolore qui est devenu le nouvel emblème floral du Québec. Ce choix est plus judicieux, puisqu’il s’agit d’une plante indigène de l’est de l’Amérique du Nord qu’on retrouve fréquemment sur le territoire québécois. De plus, la forme de sa fleur est beaucoup plus proche de celle de l’iris des marais qui a inspiré la fleur de lys, symbole des rois de France qui orne le drapeau québécois. Cet iris pousse habituellement dans les lieux ensoleillés ou mi-ombragés où le sol est humide, près des cours d’eau et dans les fossés. En juin, il arbore de jolies fleurs bleues marquées de veines blanches et jaunes.

Photo courtoisie

Feuille d’érable... de Norvège !

Photo courtoisie

Les billets de 20 dollars canadiens fabriqués en polymère ne sont pas ornés d’une feuille d’érable à sucre – l’emblème officiel de notre pays –, mais plutôt d’une feuille d’érable de Norvège ! Voilà qui est pour le moins étonnant ! Et ce n’est pas la première fois qu’une telle erreur est commise.

Photo courtoisie

Selon les autorités canadiennes, la feuille qui est illustrée sur les timbres et la monnaie canadienne est une feuille stylisée inspirée par les caractéristiques des diverses espèces d’érables qui poussent sur notre territoire. Comme l’érable à sucre ne pousse pas à l’ouest de l’Ontario, on a alors décidé que le symbole officiel du pays serait tout simplement l’érable, sans déterminer d’espèce en particulier.

Comme il existe 10 espèces d’érables différentes au Canada, avec des représentants dans toutes les provinces, tout le monde devrait être content. Toutefois, dans le cas du billet de 20 dollars, la méprise est évidente puisque la feuille qui y figure ressemble à s’y méprendre à celle de l’érable de Norvège !