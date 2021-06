Le Fonds FTQ en train de s’effacer des sables bitumineux albertains

Contrairement à la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ a amorcé son retrait des sables bitumineux et exclut maintenant les entreprises qui œuvrent dans le pétrole albertain, a appris Le Journal.

C’est lors de la révision de son portefeuille « autres investissements » que le Fonds FTQ a décidé d’exclure toute société dont la production dans ce secteur représente plus de 10 % de ses activités.

L’organisation n’est pas un investisseur majeur dans les sables bitumineux, mais son intention est de se retirer complètement, comme elle l’avait fait dans les secteurs de l’armement ou du tabac.

Plus de 20 M$ en actions

Ainsi, le Fonds FTQ a largué ses actions de Suncor, Canadian Natural Resources, Cenovus et Husky Energy, tous des joueurs majeurs dans l’industrie pétrolière albertaine. Au total, le Fonds FTQ a vendu pour plus de 20 millions de dollars d’actions.

« Quand on pense qu’on ne peut influencer la compagnie dans ses activités et qu’il y a une bonne partie de la production qui est dans les sables bitumineux, on se retire. [...] Il faut aussi dire que l’opération de désinvestissement n’a pas eu d’impact négatif pour nos actionnaires », a souligné le porte-parole Patrick McQuilken.

Lors de la dernière année, les titres des pétrolières canadiennes ont toutefois connu une hausse.

Par exemple, le titre de Suncor s’est apprécié de 29 % sur un an, mais la valeur de l’action est bien loin de son sommet, à plus de 67 $ avant la crise financière de 2008.

« On regarde toujours le rendement, c’est un équilibre à atteindre. Donc, on agit en investisseur responsable et notre volonté est d’avancer dans la décarbonisation de l’économie », a souligné M. McQuilken.

A contrario, la Caisse de dépôt et placement du Québec avait augmenté sa participation dans Suncor, l’année passée. La valeur de ses investissements dans les sables bitumineux dépasse 950 millions $.

Influencer les pétrolières

Le Fonds FTQ a toujours des actions dans des entreprises pétrolières aux É.-U., comme Exxon ou Chevron, mais l’organisation dit agir pour améliorer les pratiques de ces grosses entreprises.

L’organisation environnementale Greenpeace espère que ce désengagement du Fonds FTQ va « réveiller » la Caisse de dépôt et placement et que cette dernière sortira du secteur pétrolier.

« Le monde change. Nous nous réjouissons que le Fonds rejoigne les nombreux investisseurs qui ont abandonné les sables bitumineux et il doit maintenant présenter un plan pour une sortie complète des combustibles fossiles », a souligné Patrick Bonin de Greenpeace Canada.

Valeur en Bourse des principaux acteurs du monde des sables bitumineux de l’Alberta