Les actions et les fonds négociés en bourse après 71 ans

Question de Louise, une de nos lectrices : J’ai un compte de courtage enregistré (REER) autogéré dans lequel j’ai des actions et différents fonds négociés en bourse (FNB). Je suis à la retraite, mais je ne prévois pas effectuer de retrait de ce compte avant plusieurs années. Lorsque mon REER sera converti en FERR à mes 71 ans, sera-t-il possible de conserver ces actions et ces FNB, ou bien devrais-je les vendre pour faire les retraits obligatoires annuels de mes FERR ?

Réponse : Tout REER a une fin, en l’occurrence le 31 décembre de l’année de votre 71e anniversaire. À ce moment-là, vous pouvez convertir ce régime d’épargne en FERR. Mais ce n’est pas la seule option, souligne le planificateur financier indépendant Hadi Ajab.

« Il n’est pas obligatoire de le convertir en FERR. En revanche, le REER doit prendre fin d’une façon ou d’une autre », dit-il. Vous pourriez aussi retirer entièrement ces montants ou vous acheter une rente ou effectuer un retrait complet imposable.

Le transfert du REER au FERR

En ce qui concerne vos actions et FNB, sachez que les placements admissibles dans un REER le sont aussi dans un FERR. Par conséquent, vous ne serez pas obligée de vous en départir et vous pouvez continuer à les détenir dans un FERR, où ils continueront à fructifier à l’abri de l’impôt. En revanche, les retraits d’un FERR sont considérés comme des revenus et sont imposables.

Par ailleurs, les montants des retraits minimums sont établis par l’Agence du revenu du Canada, et augmentent au fur et à mesure que l’on prend de l’âge. Selon les normes actuelles, à 71 ans, vous devrez retirer 5,28 % de vos FERR. À 88 ans, le pourcentage est de 10,21 % et de 20 % après 94 ans.

« Si vous avez un conjoint, vous pourriez toutefois choisir le pourcentage qui correspond à l’âge de celui-ci, selon la formule qui est la plus avantageuse pour vous », indique Hadi Ajab. Par exemple, si votre conjoint a 60 ans, le pourcentage serait de 4 % et de 4,76 % s’il a 65 ans.

Il ajoute qu’il est essentiel d’avoir une bonne stratégie de décaissement pour choisir les options les plus appropriées dans votre situation. « Il faut déterminer les montants que vous devrez retirer, puis répartir vos actifs en conséquence. Dans le cas de retraits à court terme, il sera important de réduire le risque sur ces derniers », note-t-il. Si vous détenez des FNB dans vos FERR et que vous devez retirer des montants dans les 12 prochains mois, il est donc préférable de les placer dans des titres liquides afin de diminuer les risques sur cette portion.

N’hésitez pas à consulter un professionnel qui pourra vous aider à trouver la meilleure stratégie de décaissement et de répartition d’actifs.

