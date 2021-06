Les coûts du Centre mère-enfant de Sherbrooke grimpent encore

La construction du Centre mère-enfant et de la nouvelle urgence du CHUS Fleurimont, à Sherbrooke, en Estrie, viennent à peine de débuter que déjà le coût du projet est revu à la hausse, Québec venant d’ajouter 15,5 millions $ aux 328 millions $ prévus initialement.

• À lire aussi: Éclosion en oncologie au CHUS Fleurimont: les médecins obtiennent gain de cause

• À lire aussi: COVID-19: les règles resserrées dans toutes les unités d’oncologie du Québec

Le directeur des communications de la Société québécoise des infrastructures (SQI), Martin Roy, a indiqué par courriel que ce rehaussement est dû aux risques liés au marché, comme l’augmentation des coûts des matériaux de construction.

Pourtant, en 2019, la CAQ avait choisi de mettre un frein au projet après que le prix du seul soumissionnaire a été considéré comme étant trop élevé. Le gouvernement n’avait pas voulu dévoiler le montant, mais le projet était estimé à 198 millions $ à l’époque.

Pour sauver des coûts, la CAQ avait alors choisi de modifier le mode de réalisation en y allant par lots.

Une mauvaise stratégie, selon le député libéral et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Infrastructures, Gaétan Barrette, qui avait lancé une première fois le projet en 2018.

«C’est assez particulier parce qu’on voyait bien, tout le monde, que les prix dans la construction n’arrêtaient pas d’augmenter. Alors en y allant par lots, à chaque nouveau lot ça coûte plus cher que si on y avait été avec un contrat ferme. Alors il y a une double erreur ici: le fait d’avoir arrêté le projet alors qu’il était deux fois moins cher et ensuite de l’avoir fait comme ils l’ont fait», a-t-il affirmé.

Une hausse qui a plusieurs impacts

Cette hausse des prix a des impacts sur plusieurs projets publics.

L’appel d’offres de la maison des aînés de Granby a par exemple été annulé après que les deux soumissions reçues ont été jugées trop élevées par la SQI.

À Lac-Mégantic, le coût du nouveau CHSLD, prévu pour 2024, a aussi été bonifié, passant de 70 millions $ à 85 millions $ en mars dernier.

Des risques plus grands pour les entrepreneurs

La surchauffe du marché actuel est telle que près de 38 % des entrepreneurs généraux envisagent de ne plus soumissionner sur des contrats publics, selon un récent sondage Léger effectué pour la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec.

«Avec la pénurie de matériaux et la hausse de prix, c’est tout un casse-tête pour les entrepreneurs», a expliqué Éric Côté, président directeur général de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec.

«L’entrepreneur, lorsqu’il dépose sa soumission, il s’engage légalement à réaliser l’ouvrage au prix indiqué si c’est un montant au plus bas soumissionnaire. Alors là on se retrouve avec une situation où les entrepreneurs se disent: est-ce que je risque d’avoir une augmentation et d’y laisser ma chemise?», a-t-il précisé.

Des discussions sont présentement en cours avec la SQI puisque les entrepreneurs aimeraient qu’elle ajoute une clause d’ajustement de prix à ses appels d’offres et qu’elle retire les frais liés au retard de livraison de projet.

La SQI a refusé d’accorder une entrevue à TVA Nouvelles.