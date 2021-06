Les releveurs d’Équipe Québec font le travail

Équipe Québec a connu une première moitié de match fort occupée tant offensivement que défensivement, mais les joueurs ont gardé leur sang-froid pour vaincre les Jackals du New Jersey 10 à 7, vendredi soir au Yogi Berra Stadium.

Ben Hoffman a connu un match difficile sur la butte québécoise, accordant 10 coups sûrs et sept points aux Jackals en quatre manches et deux tiers. Les trois releveurs qui lui ont succédé – John Witkowski, Marshall Shill et Andrew Case – ont fait le travail en limitant les frappeurs adverses à seulement deux buts sur balles.

À l’attaque, Jesse Hodges et Ruben Castro ont tous les deux amassé trois points. Équipe Québec a d’ailleurs effectué une poussée de sept points en cinquième manche notamment grâce à une longue balle de Castro.

Le «Fleurdelisé» a remporté ses trois derniers matchs et croisera encore les Jackals sur sa route samedi, lors du deuxième duel d’une série de trois.

