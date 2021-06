L’industrie touristique d’ici blâme Ottawa pour son «été foutu»

Pas de plan, manque de prévisibilité et de clarté du message, l’industrie touristique critique Ottawa et demande maintenant une feuille de route afin d’aider les entreprises à passer à travers les prochains mois.

Le secteur peut compter sur l’ancien ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, qui agit comme président de la Conférence économique de l’industrie touristique québécoise (CEITQ).

Raymond Bachand

Président de la CEITQ

Ils réclament un plan

Ce dernier ainsi que plusieurs ténors du tourisme ont signé une lettre et réclament davantage de prévisibilité du gouvernement fédéral.

« On voudrait qu’Ottawa nous dise : les frontières seront fermées jusqu’à tel moment. Il faut comprendre que les touristes internationaux représentent 35 % des dépenses totales. Alors, pour plusieurs, l’été est foutu », se désole M. Bachand, en entrevue au Journal.

Appel à l’aide

Le groupe demande aussi à Ottawa de poursuivre les subventions aux entreprises touristiques qui « peinent à joindre les deux bouts depuis plus de 15 mois ».

« Il y aura une réduction des aides en juillet et à partir des mois d’août et septembre, ce sera terminé. Mais quand tu n’as pas de clients, c’est bien difficile de survivre. Actuellement, on reçoit des transfusions sanguines à tous les 15 jours. Là, il reste trois mois et ils disent : je ne t’en donne plus », a estimé M. Bachand.

Ce dernier ne comprend pas non plus pourquoi Ottawa a décidé de ne pas rouvrir ses frontières aux touristes internationaux.

« Il n’y a pas de logique de santé. Les gens ici qui refusent de se faire vacciner et qui peuvent être porteurs du virus pourront se promener n’importe où. Et les Américains ou les Français pleinement vaccinés n’ont pas le droit d’entrer. Ça ne marche pas », a-t-il affirmé.