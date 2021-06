MLS: Orlando reste près du sommet

L’Orlando City SC a gagné sa bataille toute floridienne face à l’Inter Miami CF par la marque de 2 à 1, vendredi soir, au Drive Pink Stadium.

• À lire aussi: Le CF Montréal, un groupe qui se tient

• À lire aussi: Un traitement de faveur «aberrant et illogique» pour le Canadien

Ce gain acquis dans les dernières minutes de la rencontre leur permet de rester à portée du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a deux points d’avance au sommet du classement de l’Association de l’Est de la Major League Soccer.

Sur les talons après un but de Gonzalo Higuain à la 67e minute, les Lions ont amorcé leur remontée par la réussite de Christopher Mueller, six minutes plus tard.

Nani a brisé cette égalité de 1 à 1 à la 80e minute grâce à une superbe frappe décochée à l’entrée de la zone du gardien John McCarthy. Le capitaine a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans un troisième match de suite.

Il s’agit également d’une troisième victoire de suite pour Orlando et d’une quatrième défaite à la file pour Miami.