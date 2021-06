Montréal: la circulation entravée durant la nuit de jeudi à vendredi

La circulation a été entravée partiellement sur certains secteurs du réseau autoroutier de Montréal dans la nuit de jeudi à vendredi en raison de travaux lancés par le ministère des Transports.

L’autoroute 20 en direction est est fermée à l’embranchement pour le boulevard des Sources (sortie 53) jusqu’à l’automne prochain.

Le MTQ propose un détour via l’avenue Lakebreeze, les chemins du Bord-de-l’Eau et Herron, les boulevards des Sources et Fénelon et l’A-20 en direction ouest.

D’autres secteurs ont connu des fermetures partielles durant la nuit de jeudi à vendredi pour permettre l’exécution de certains travaux en vigueur jusqu’à vendredi à 5 h.

C’est le cas de l’autoroute Félix-Leclerc en direction est, l’autoroute 13 entre Pierrefonds-Roxboro et Laval et l’A-10 à Brossard.

Ces fermetures ont pris de court les partisans du Canadien de Montréal contraints à des détours pour rentrer chez eux.