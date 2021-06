Nouvelle mise en garde contre le variant Delta

Si les dirigeants de la santé publique canadienne applaudissent les avancées dans la couverture vaccinale au pays, ils mettent une nouvelle fois en garde les Canadiens contre une montée des cas du variant Delta, d’abord apparu en Inde.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 88 nouveaux cas, mais aucun décès

Même si le variant britannique (Alpha) est toujours responsable de la majorité des nouveaux cas de COVID-19, l’empreinte proportionnelle du variant Delta dans le nombre de nouvelles infections «a plus que quadruplé depuis la fin d’avril» jusqu’au 23 mai, a rapporté vendredi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

«Le variant Delta est aussi le variant le plus contagieux observé à ce jour, se propageant environ 50 % plus vite que le variant Alpha», a-t-elle averti.

Selon la santé publique, ce variant pourrait mener à une recrudescence des cas, même avec une couverture vaccinale importante. Celle-ci reste néanmoins le meilleur outil pour empêcher un tel scénario.

En plus de sa capacité de transmission accrue, le variant Delta est associé à un plus grand nombre d’hospitalisations. Au Canada, la santé publique estime que les personnes infectées de ce variant ont 54 % plus de chances d’être hospitalisées, en comparaison avec le variant Alpha.

L’impact de ce variant se fait ressentir dans plusieurs pays, même ceux en tête pour la couverture vaccinale. Au Royaume-Uni, le gouvernement a repoussé d’un mois le déconfinement en raison de la montée des cas de ce variant préoccupant. En Israël, on a repoussé l’arrivée des touristes et réinstauré l’obligation du port du masque dans les lieux publics fermés.

Selon une étude britannique, l’efficacité d’une première dose de vaccin est légèrement moindre contre le variant Delta que contre le variant Alpha.

Toutefois, la majeure partie des personnes déclarées positives au variant Delta au Canada sont des personnes qui n’avaient pas encore été vaccinées ou qui n’avaient reçu qu’une seule dose.