Pas de résultats concluants à une enquête du renseignement américain sur les extraterrestres

Le renseignement américain a affirmé vendredi dans un rapport très attendu qu'il n'existait pas de preuves d'existence d'extraterrestres, tout en reconnaissant que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliqués.

Il n'y a «probablement pas une explication unique» à ces phénomènes, indique ce rapport publié par les services du directeur national du renseignement.

«Nous n'avons actuellement pas suffisamment d'informations dans nos bases de données pour attribuer ces incidents à des causes spécifiques», ajoute-t-il.

Dans ce rapport qui recense des incidents qui se sont produits entre 2004 et 2021, les services de renseignement américains reconnaissent n'avoir aucune explication à plus de 140 phénomènes. Mais l'ensemble des informations recueillies reste «largement non concluant», disent-ils.

Le Pentagone a publié l'an dernier des vidéos prises par des pilotes de l'US Navy, qui montraient des rencontres en vol avec ce qui semble être des ovnis. Une de ces vidéos date de novembre 2004 et les deux autres de janvier 2015.

Après des décennies de secret, le Congrès a ordonné l'an dernier à l'exécutif d'informer le grand public sur les activités de l'unité du Pentagone chargée d'étudier ces phénomènes.

L'armée américaine cherche à déterminer si ces phénomènes peuvent être liés à des menaces contre les États-Unis.

Les accélérations des objets filmés par les pilotes et leur capacité à changer de direction sont difficiles à expliquer. Et les services de renseignement américains craignent que la Chine ou la Russie testent des technologies hypersoniques, se déplaçant à 10, voire 20 fois la vitesse du son, et très manœuvrables, selon un des responsables américains cités dans la presse américaine.