Pensionnats autochtones: les Oblats rendront publiques leurs archives

Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, la congrégation qui a géré 48 pensionnats, incluant ceux de Marieval et de Kamloops, se sont engagés à ouvrir leurs archives aux experts et aux communautés autochtones.

• À lire aussi: Pensionnats autochtones: «Il y a des enfants qui ne reviendront jamais»

• À lire aussi: Tombes découvertes en Saskatchewan: les Canadiens «horrifiés et honteux», dit Trudeau

• À lire aussi: Le Canada doit «tirer les leçons du passé», dit Justin Trudeau

Dans un communiqué diffusé sur leur site web jeudi, les dirigeants la congrégation ont «réitéré» leur engagement de «rendre accessibles tous les documents historiques que nous avons conservés et qui sont encore en notre possession, conformément à toutes les législations, concernant notre participation».

«Nous sommes profondément désolés de notre participation à ces écoles et des préjudices qu'elles ont causés aux peuples et aux communautés autochtones», ont déclaré les dirigeants des deux communautés oblates, les Pères Luc Tardif et Ken Thorson, respectivement issus des deux communautés oblates.

Cette nouvelle fait écho aux demandes lancées par les représentants des communautés autochtones ainsi que par le gouvernement fédéral et les partis d’opposition dans la foulée de la découverte des dépouilles de 215 enfants sur le site d’un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

«Conformément aux excuses que nous avons présentées en 1991, nos deux entités religieuses oblates (OMI Lacombe Canada et Notre‐Dame‐du-Cap) ont travaillé à rendre disponibles nos documents historiques par le biais de partenariats avec des universités, des archives et la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Bien que des progrès aient été réalisés, cette opération n'est pas complète et a été compliquée par des questions de lois provinciales et nationales sur la protection de la vie privée», ont-ils poursuivi.

Les Oblats soulignent ne pas être des «experts dans la gestion et l'analyse de ces documents historiques ou dans les lois complexes sur la protection de la vie privée qui s'appliquent», mais qu’ils ont l’intention de collaborer et d’«aborder la question», «car sans un examen complet de la documentation historique existante sur la participation de notre congrégation, la vérité sur les écoles résidentielles ne sera pas entièrement connue».

À VOIR AUSSI