Petits barbecues, grandes possibilités

Trouvant leur place sur la plus petite des terrasses et se déplaçant facilement lors d’un pique-nique ou en camping, les petits barbecues offrent de grandes possibilités.

Rien de plus simple

Photo courtoisie

Un foyer en porcelaine émaillée, un couvercle durable, une grille estampillée, un chariot pliant à trois pattes... Il n’y a rien de plus simple pour profiter d’un barbecue au charbon de bois ! En plus, ce modèle Master Chef de 14 pouces est offert à petit prix.

canadiantire.ca > 19,99 $

Partout, partout !

Photo courtoisie

Parce qu’il est pliable et possède des roulettes, ce barbecue portatif au propane Weber Traveler peut rapidement passer de la terrasse, à la voiture, puis à la plage, au parc ou au camping ! Le grill est fixé au chariot pour une installation rapide. Sa température varie de 250 à 550 °F optimisant la consommation de carburant et maximisant les résultats au moment de saisir des steaks, griller du poulet juteux ou même préparer des crêpes.

canadiantire.ca > 399,99 $

Barbecue nomade

Photo courtoisie

Voilà un barbecue au charbon de bois qui convient aussi bien à un mode de vie casanier que nomade. Nommé Leo, ce modèle de table signé BergHOFF est toujours prêt pour un repas sur la terrasse ou lors d’un petit voyage. Faites-y griller vos aliments exactement comme vous le souhaitez, grâce au flux d’air réglable créé par le couvercle et le trépied polyvalents. Tous les éléments sont amovibles, facilitant le nettoyage.

maxi.ca > 299,99 $

Branché !

Photo courtoisie

L’utilisation d’un barbecue au propane n’étant pas autorisée partout, notamment dans certains immeubles à condos, ce modèle électrique de Napoléon permet de ne pas renoncer à ce mode de cuisson estival. Ses grilles en fonte émaillée distribuant la chaleur uniformément, son élément chauffant de 1500 watts, sa surface antiadhésive créant des marques de grillage uniques et sa commande de réglage de la chaleur, promettent de délicieux repas concoctés sur 285 pouces carrés. Chariot vendu séparément.

canadiantire.ca > 459,99 $

Au propane

Photo courtoisie

Le barbecue Nexgrill portatif à un brûleur (11 000 BTU) fonctionne au propane (bouteille de 1 livre), puis offre 347 pouces carrés d’espace de cuisson sur des grilles en fil d’acier. On dit qu’il peut contenir 14 hamburgers et pèse moins de 20 livres ! Le couvercle de verrouillage et ses deux pattes pliables rendent cet appareil compact et facile à transporter.

homedepot.ca > 79 $