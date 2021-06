Prudence avec les météorites pré-électoraux !

Un collègue m’a bien fait rire récemment lorsqu’il m’a dit, en rapport avec un tournant anticipé de sa carrière, qu’il voulait « juste faire attention aux météorites ».

Ce qu’il entendait par météorites était ces événements qui surgissent de nulle part et qui peuvent tout chambouler.

En campagne électorale, il faut aussi éviter les météorites, mais parfois...

LE JUGEMENT SUR LE « NIQAB » DE 2015

Un extraordinaire article vient d’être publié aux États-Unis dans le prestigieux The Journal of Politics. C’est une analyse quantitative de l’effet politique de la décision de la Cour fédérale dans « l’affaire » du Niqab.

Rappelons que cette cause concernait une femme qui voulait avoir le droit de porter son Niqab lors d’une cérémonie d’assermentation comme citoyenne canadienne. Les conservateurs de Stephen Harper avaient essayé de l’interdire par décision ministérielle.

Les tribunaux ont jugé que seule une loi du Parlement pouvait interférer avec l’autorité du juge d’immigration de décider des questions de décorum lors des cérémonies d’assermentation qu’ils président.

Ayant déjà décidé, sur la base d’une preuve bien étayée, que le port du Niqab était intimement relié à sa pratique religieuse, son droit de le garder lors de la cérémonie était maintenu.

La décision est arrivée en plein milieu de la campagne électorale de 2015. Ce que l’étude démontre, c’est que même si les libéraux avaient la même prise de position que le NPD, c’est surtout le NPD qui a été attaqué là-dessus.

La chute vertigineuse des appuis du NPD au Québec a eu pour effet de laisser les libéraux prendre les devants dans les sondages nationaux et a déterminé le résultat de la campagne.

LE BLACK FACE DE 2019

Qui l’eût cru ? Le même Justin Trudeau qui donnait systématiquement des leçons de morale sur les relations raciales avait l’habitude... de se déguiser en personne de minorité visible ! Pas une, mais plusieurs fois.

Cette météorite était préparée de longue main et sortie au bon moment par les conservateurs. Trudeau a eu toute la difficulté du monde à s’en sortir. Malgré ses excuses profondes, ces révélations ont contribué au fait que les conservateurs d’Andrew Scheer ont eu plus de votes que les libéraux, même si ces derniers ont eu plus de sièges. Et, si Scheer n’avait pas décidé de « s’auto-météoriser » sur la question de l’avortement, le résultat aurait bien pu être différent.

ET CETTE FOIS-CI ?

La remontée importante du NPD en Ontario est intimement reliée aux appuis des communautés culturelles frustrées des paroles sans lendemain de Trudeau sur la défense de leurs droits. Lors des cérémonies marquant la tuerie islamophobe de London, Jagmeet Singh a été applaudi à tout rompre. Les libéraux s’inquiètent de leurs chiffres dans le grand Toronto ou une cinquantaine de sièges sont en jeu. Un virage abrupt en quelques semaines.

L’inconduite sexuelle dans le militaire ? Le dossier linguistique ? Scandale financier ? Contrats louches pour les amis ? Loi 21 ? L’horreur des pensionnats autochtones ? Une quatrième vague... ?

Difficile de prédire lesquelles, mais il y aura certainement des météorites lors de la campagne électorale qui s’annonce.