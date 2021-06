Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 26 juin:

«L’envers d’Amazon»

Le Bureau d’enquête de Québecor signe un documentaire qui pénètre dans le ventre de la machine qu’est le géant Amazon. Il pousse les portes de l’usine où chaque mouvement est dicté et se lance sur la route synonyme de livraisons à effectuer à la vitesse grand V.

En tout temps sur Club illico.

«Pleins feux sur Québec»

De nombreux événements incontournables se déroulent dans la grande région de Québec. Pour en connaître tous les aspects, on se tourne vers Pascale Robitaille qui, chaque semaine, prend le pouls de ce qui fait vibrer cette partie de la province.

Samedi, 10 h, TVA.

«Café de Flore»

Portant le sceau Jean-Marc Vallée - tant à la réalisation qu’au scénario -, ce drame romantique marque les débuts de Kevin Parent (en DJ) au cinéma, aux côtés d’Hélène Florent. Vanessa Paradis joue également un rôle-clé dans ce film qui propose la rencontre du passé et du présent.

Samedi, 15 h, VRAK.

«Dans une galaxie près de chez vous 2»

Alors que la horde d’admirateurs de l’équipage du Romano Fafard attend toujours l’arrivée d’un troisième film découlant de la série à succès, on retrouve les explorateurs en 2040. Ils sont contraints de récupérer leur sonde qui a abouti sur une planète dont on ignorait l’existence.

Samedi, 18 h, Télé-Québec.

«Réal Béland: une autre planète»

Pour ce «one-man show», l’humoriste donne la parole à certains personnages comme M. Latreille, Le king des ados et La madame du sexe est dans l’enveloppe. Il en profite pour aborder des sujets comme les travers de la famille et la nostalgie, aujourd’hui une véritable industrie.

Samedi, 21 h, Canal D.

«Le cellulaire»

Ce suspense, dont le haut de l’affiche est tenu par Chris Evans, Kim Basinger et Jason Statham, voit un jeune homme recevoir un appel à l’aide à la fois anonyme et troublant : celui d’une femme disant avoir été kidnappée et sachant son mari et son enfant en danger.

Samedi, 22 h, addikTV.

«L’Europe à la reconquête de la biodiversité»

La richesse de la faune et de la flore intéresse ceux et celles qui croient fortement à la réinsertion d’espaces, aux grands terrains vacants ou à la préservation des paysages. Mais comment s’assurer que tous les écosystèmes y trouveront leur compte? La question est posée.

Samedi, 23 h 30, Planète+.