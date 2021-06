Soupe froide d’avocats et brochette de crevettes grillées

Pour contrer les journées chaudes de l’été, voici la meilleure recette de soupe froide, autre que le gaspacho bien connu. Cette soupe froide onctueuse à base d’avocats, lime et coriandre, saura combler le plus difficile des palais. Accompagné de crevettes grillées au cari et à la coriandre, cet mélange parfait d’une couleur vert tendre sera présent sur plusieurs tablées cette été !

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.