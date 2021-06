Première défaite du président étatsunien Joe Biden à l’ONU. Mercredi, veille de notre Fête nationale, une écrasante majorité de pays, soit cent quatre-vingt-quatre, ont voté en faveur de la motion présentée par Cuba sur la « nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique contre Cuba ». Seuls deux pays ont voté contre : les États-Unis, bien évidemment, et son satellite Israël, tandis que trois pays se sont abstenus : Brésil, Colombie et Ukraine. Rappelons que lorsque Barack Obama était président de ce pays, celui-ci avait reconnu que le blocus n’avait servi à rien, qu’il était une mesure obsolète — quel euphémisme pour ne pas reconnaître que cette « mesure obsolète » est responsable de milliers de morts et de pertes milliardaires ! — et que son pays s’était abstenu de voter contre, comme le voulait la coutume depuis vingt ans, soit depuis 1992.

L’élection du démocrate Joe Biden avait suscité quelques espoirs de voir les tensions diminuer entre les deux pays, à la suite du passage dévastateur de Donald Trump à la Maison Blanche, qui avait rien de moins qu’ajouter 243 mesures coercitives au blocus assassin. Durant sa campagne électorale, Biden avait laissé entendre que les relations avec Cuba allaient normalement s’améliorer. Mais force est de constater que six mois plus tard rien n’a changé, que le gendarme impérial appuie toujours son genou sur la gorge du peuple cubain pour l’asphyxier un peu plus, alors que celui-ci ne réclame simplement qu’un peu d’air pour respirer.

Alors que Barack Obama avait preuve d’une grande indépendance d’esprit en rétablissant, après soixante ans de rupture, les relations diplomatiques entre son pays et l’île socialiste, en étant le premier président étatsunien à visiter Cuba depuis le triomphe de la Révolution, en autorisant les Américains à visiter leur voisin des Antilles et les bateaux de croisière à accoster dans les ports cubains, entre autres mesures, son ex-vice-président devenu à son tour président de la première puissance militaire au monde refuse d’en faire autant, ne serait-ce que de revenir à la situation qui prévalait avant l’arrivée de Trump à Washington.

De sorte que Cuba souffre et souffre, malgré cette grande victoire symbolique. Et c’est terrible. Terrible de voir ce peuple si digne, si joyeux et accueillant se morfondre dans de longues files d’attente devant des commerces qui ne suffisent plus à la demande, en pleine pandémie qui ne cesse de faire des victimes jour après jour. Terrible de voir un empire tout-puissant s’en prendre à un petit pays qui ne menace personne, alors que la communauté internationale condamne, presque à l’unanimité, ce blocus criminel et demande qu’on y mette fin. Terrible de se sentir impuissant devant tant d‘ignominies puisque cette condamnation du blocus de la part de la communauté internationale n’oblige en rien les États-Unis à s’exécuter, à mettre fin au blocus, encore moins à réparer les pots cassés par cette « mesure obsolète » qui perdure toujours.

On peut se consoler en se disant que le gouvernement cubain a entrepris une vaste mobilisation en vaccinant sa population de onze millions d’habitants avec ses propres vaccins, fabriqués dans ses propres laboratoires, avec ses propres scientifiques. J’ai moi-même reçu ma première dose du vaccin Abdala (c’est le titre d’un poème épique du héros national José Marti) et j’en remercie les autorités médicales cubaines. D’ici la fin du mois de juillet, j’aurai reçu mes trois doses et je serai immunisé contre la covid-19. Souhaitons que l’OMS reconnaisse rapidement l’efficacité du vaccin cubain, pour que le Canada emboîte le pas.

Mais tant que le blocus ne sera pas levé, le peuple cubain continuera de demander un peu d’air pour respirer.