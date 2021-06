HOUDE, Fernand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Fernand Houde, survenu le 12 juin 2021, à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de madame Françoise Normandeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Denise (Roger), Claudine (Daniel), feu Serge (Jocelyne) et André (Lucie), ses dix petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, sa nièce Yolande, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du cancer.