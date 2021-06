VÉZEAU, Charles



De Delson, le 17 juin 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Charles Vézeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Jean Michaud), Josée et André (Stéphanie Labrie), ses petits-enfants Jason, Jessy, Fanny, Dany et Vicky, la mère de ses enfants Yvette Bisson, ainsi que plusieurs amis.ST-CONSTANT J5A 2G9Tél : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 2 juillet de 18h à 21h.Les funérailles auront lieu le samedi 3 juillet en l'église de St-Constant dès 10h.