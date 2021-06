BROWN (née JOYAL), Laurette



À Montréal, le 19 juin 2021, est décédée Mme Laurette Joyal Brown, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu Gerald Brown.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pearl (Ghislain Lajoie), Richard (France Baron) et Patrick (Annette Savard), ses 2 petits-fils bien-aimés Olivier et Nicolas ainsi que les enfants et petits-enfants d'Annette : Sonia, Pascal et Valérie. Elle laisse également sa soeur Yolande, plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces.Les condoléances auront lieu au complexe funéraire :le dimanche 4 juillet 2021 de 10h à 13h. Une cérémonie aura lieu à 12h au même endroit.Des dons en guise de sympathie peuvent être faits à la Société canadienne du cancer. Des formulaires à cet effet seront disponibles au salon funéraire.Des remerciements au personnel du deuxième étage du CHSLD Jean Hubert Biermans, pour les bons soins prodigués à notre mère.