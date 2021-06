MARTIN, Ginette

Le 21 juin, à l'âge de 65 ans, est décédée Ginette Martin, fille de Gérard Martin et de Gisèle Nadeau (prédécédés) et épouse adorée de Michel Corbeil. Après un long et courageux combat contre la maladie, elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Lise, son frère Jean-François, sa belle-soeur Marie-Joëlle et son neveu Liam, son oncle Claude, sa belle-maman, Pierrette, ses beaux-frères, Yvan, Benoît et Jean-François, sa nièce Gabrielle ainsi que plusieurs parents et amis, spécialement James.Pour exprimer sa profonde gratitude aux formidables équipes médicales et de soutien qui ont soigné et accompagné Ginette jusqu'à son dernier souffle, la famille suggère que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du cancer des Cèdres (cedars.ca) ou à la Maison Source Bleue (maisonsourcebleue.ca).Compte tenu des circonstances actuelles, une célébration aura lieu à une date ultérieure. Afin que nous puissions vous aviser le moment venu, veuillez nous transmettre votre adresse courriel à :Des témoignages peuvent être formulés à l'adresse: