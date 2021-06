GHANIMÉ, Edgar



À l'île-des-Soeurs, le 13 juin 2021, à l'âge de 97 ans, Edgar Ghanimé s'est éteint.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse (née Alepin), ses enfants Jacques (Suzanne), André, Claude, Marc et Monique (Jack), sa soeur Jeanne Paré, son frère Jean, des cousins et des cousines, des petits-enfants et de nombreux amis.Un bref aperçu de son curriculum-vitae durant la mosaïque de la vie. Il a quitté le Liban en 1947 pour venir s'établir au Canada. À la fin de ses études secondaires, il a entrepris des études commerciales à Beyrouth (Liban). À Montréal, il a suivi pendant deux ans et avec succès, des cours aux Hautes Études Commerciales.En 1968, avec ses associés, il a fondé la compagnie Groupex Distribution Inc. Dans cette entreprise avantageusement connue dans les secteurs de la fabrication et de la distribution de produits d'emballage et d'alimentation, il a agi à titre de Président du conseil d'administration et de Président directeur-général, durant 19 années consécutives. Groupex a été acquise en 1987 par Provigo. Il avait une très grande fierté, tout particulièrement le coup de maître de Groupex d'avoir amené au Québec et dans l'est du Canada en exclusivité, le Cacao Barry, de France. Pour le fin connaisseur, le nom de Cacao Barry est synonyme de grande classe dans la chocolaterie.Très actif dans sa communauté, il a été membre du Club Richelieu de Verdun, du Club Lions de LaSalle, ex-président du Club Social des Amis des Scouts de Verdun-LaSalle-Brossard et des Chevaliers de Colomb de LaSalle. De plus, on ne peut passer sous silence sa participation très active en politique tant fédérale que provinciale et municipale, où il s'occupe en particulier du domaine de la publicité.Il a souvent été conférencier invité par de nombreux Clubs sociaux et Associations commerciales et culturelles. Monsieur Edgar Ghanimé a été honoré à plusieurs reprises pour services rendus. En 1977, il a reçu une médaille du Gouverneur Général Jules Léger pour le 25ième anniversaire de l'accession au trône de sa majesté La Reine.En 1991, il a été décoré de la médaille Marianapolis pour services méritoires à la cause du Scoutisme. Cette distinction rend hommage à ceux et celles qui donnent l'exemple des plus hautes vertus civiques et qui contribuent à l'enrichissement de la vie de leurs contemporains.Le 11 juin 2003, il a été le conférencier d'honneur auprès d'un auditoire fort distingué et particulier soit, les Juges de la Cour Municipale de Montréal dont le sujet était " Le Monde Arabe un tour d'horizon ".À l'âge de 70 ans, il a pris une retraite bien méritée.Une célébration de sa vie aura lieu le jeudi 8 juillet à partir de 13h au : Complexe Funéraire Aeterna55, rue Gince, Saint-Laurent.Étant donné la situation actuelle reliée à la Covid-19, le port d'un couvre-visage sera obligatoire.Au lieu de fleurs, un don à un organisme de votre choix serait apprécié.