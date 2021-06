FONTAINE, Laurent



Le 21 juin, à l'âge de 82 ans, est décédé Laurent Fontaine, époux de Dolande Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Myriam (Maikel) et Sonia (Napo), ses petits-enfants Anouk, Mikaël, Anaël, Jordan, Jade et leurs conjoint-e-s, ses arrière-petits-enfants Mathys, Charlie et Arthur, sa soeur Ginette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure dans sa paroisse de Bois-des-Filion.La famille tient à remercier le personnel du Bloc G de la Cité de la Santé.