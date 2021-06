SARRAZIN (née Beauchamp) Thérèse



À Ste-Thérèse, le 25 juin 2021 est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Thérèse Beauchamp, épouse de feu M. Edouard Sarrazin, domiciliée à St-Jérôme.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mireille, Robert (Madeleine Allard) et Sylvie.Elle quitte également ses petits-enfants Michaël Sarrazin (Laurence Trudeau), Fanny Corbeil (Pascal Lejeune), Karine Corbeil (Tommy Brazeau), Gabriel De La Durentaye et Morgan De La Durentaye ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Une dernière prière aura lieu lors de l'inhumation des cendres le vendredi 2 juillet à 11 heures, au cimetière de St-Jérôme.Les rituels funéraires ont été confiés à la :