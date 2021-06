NARDONE, Pascal



De Saint-Eustache, le 24 janvier 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Pascal Nardone, époux de feu de Mme Josée Polleunis.Il laisse dans le deuil ses enfants, Francis, Geneviève (Michel), Maryse (Richard), Marc (Jacinthe), Serge, Éric (Renée) et Isabelle (Stéphane) ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 juillet de 9h à 13h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 13h en la chapelle du complexe et de là au cimetière de Saint-Eustache.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du port du masque ou du couvre-visage obligatoire et d'une limite de 50 personnes dans la salle au même moment.