LAVALLÉE, Marie-Thérèse, CND



(S.S.-Thérèse-de-Saint-Joseph )est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 26 septembre 2020, à l'âge de 93 ans et 6 mois dont 71 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Ovila Lavallée et de feu Régina Cournoyer. Elle a rejoint sa soeur Françoise (feu Conrad Lavoie) et son frère Roger (feu Claudette Roberge).Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Cécile (feu Raymond-M. Boucher), un neveu et des nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Au Collège Villa-Maria où elle a oeuvré, elle était connue sous le nom de Soeur "Bonjour".Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à l'église Notre-Dame-de-Grâce située au 5333, Ave Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, mercredi, le 30 juin 2021 à 13h00. Les funérailles seront célébrées à 13h45. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Suite aux recommandations de la Santé Publique, tous doivent porter un couvre-visage et respecter les consignes sanitaires en vigueur à Montréal.Merci de votre compréhension.