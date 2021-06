SABOURIN, Robert



La famille Sabourin a le regret de vous annoncer le décès de Robert Sabourin, le 18 juin 2021, à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil, son fils: Jean-François (Kathy Kitagawa); ses petits-enfants Jean-Luc Sabourin et Elizabeth Sabourin, Kelly Kitagawa et Victoria Kitagawa; Diane Vallée qui a toujours fait partie de la famille et plusieurs parents et amis. Il fut prédécédé par son épouse Aline Vallée; ses parents, Mme Flore Desjardins et M. Eugène Sabourin.Une cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure.La famille désire remercier sincèrement le personnel du CISSSO pavillon de Hull, et la résidence Cité Jardins, pour tous les bons soins prodigués.Pour ceux qui le désirent, des dons sur le site internet de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC et la Fondation canadienne du rein seraient grandement appréciés.https://rein.caVous pouvez laisser vos voeux de sympathie à l'adresse suivante :Pour information : 819-778-1515