CELESTINO, Laurent



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Laurent Celestino, survenu à Saint-Zénon, mercredi le 9 juin 2021 à l'âge de 80 ans conjoint de Lise Aubry.Outre sa conjointe il laisse dans le deuil, Lyne, Jean (Mélanie), France, Johanne (Patrice), Lucie et Ronald, ses petits-enfants, Audrey, Francis, Tristan, Daphnée, Eugène, Gabrielle, Mikaela, Megan, Gabriel, Carl, Alexis, Laurie, Anouk, Ilhan et Lenny, ses arrière-petits-enfants, Félix, Victor, Arthur et Emma ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera pour une célébration au mois de novembre 2021. Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille en allant sur le :