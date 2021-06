SAVARD, Roger



À Laval, le 20 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Roger Savard, époux de Madame Claire Therrien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Myriam (Eric) et François, son petit-fils Zaki, ses soeurs et frères Pierrette (Jacques), feu Claude, André, Jean-Guy (Suzanne), René (Raymonde), Thérèse (Bill), Céline (Guy) et feu Ginette, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Therrien, ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.Son départ laisse nos coeurs remplis de tristesse, mais nous le savons dans un monde meilleur, ce qui adoucit notre douleur. Nous remercions notre Seigneur d'avoir eu le privilège de connaître cet homme exceptionnel et nous chérissons les beaux souvenirs des moments partagés avec lui.La famille recevra vos condoléances sur invitation seulement à la:5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le samedi 3 juillet 2021, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Une cérémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence à 16h.La famille désire remercier le personnel de Cité de la Santé de Laval pour le soutien et les bons soins prodigués.Afin de respecter toutes les mesures sanitaires en raison de la Covid-19, la résidence funéraire Maska vous demande de privilégier vos condoléances par le biais de notre site internet:Le personnel de la Résidence funéraire Maska offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.