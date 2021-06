MARTIN, André



Le 18 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. André Martin, époux de feu Mme Mariette Labre.Il laisse dans le deuil ses enfants: Josée Martin (fille) et son époux Pierre Goyette, habitant à Sainte-Julie, Richard Martin (fils) et son épouse Francine Parayre, habitant à Saint-Hubert; ses petits-fils: Pierre-Yves Villeneuve et sa conjointe Sarah Brochu et leur fille Marie-Andrée Villeneuve, habitant à Saint-Dominique, Jonathan Martin et sa conjointe Alexandra Vinet et leur fils Elliot Martin, habitant à Saint-Dominique.La famille recevra les condoléances, le dimanche 4 juillet entre 10h00 et 12h30 à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, J4J 2H5Une cérémonie suivra au salon dès 12h30.Un don à la Société canadienne du cancer serait grandement apprécié.