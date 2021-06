LEBLANC née Paquette Simone



Les enfants de Simone Paquette, épouse de feu M. Jacques Leblanc, annonce avec tristesse qu'elle est décédée à Ste-Thérèse le 18 juin 2021, paisiblement, sa belle-fille Mireille à son chevet.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Andrée, Denise, Élaine, Fernand (Mireille), Lise (Marc), sa filleule Quinn Issla, sa soeur Marie-Claire, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces.Un merci spécial à Élaine Leblanc pour tous les bons soins prodigués durant toutes ces années.La famille vous accueillera le vendredi 2 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 3 juillet dès 9h00 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934 www.rfgoyer.comLes funérailles auront lieu en l'Église de la Visitation, au 1847 Boul. Gouin Est à Montréal, samedi le 3 juillet à 11h avant son repos au cimetière Sault au Récollet sur Boul. Henri-Bourassa, face à la rue Fort Lorette, à côté du Collège Mont Saint-Louis.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.