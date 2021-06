BURELLE, Jacques

Le 16 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jacques Burelle époux de feu Mme Thérèse Paquette.Il laisse dans le deuil ses fils Marco (Alain), feu Steve (Chantal), ses petits-enfants Éricka, Alyssia et Kassandra ainsi que sa soeur Yolande (Pierre), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu André (Lise), feu Jean-Paul (feu Thérèse) Johanne (Claude), Réjean (Suzie), de nombreux neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le dimanche 4 juillet 2021 de 10h00 à 12h00, suivi d'une cérémonie à 12h00 en la salle commémorative:En raison des circonstances actuelles, un maximum de 50 personnes en alternance sera permis.La famille remercie tout le personnel de l'hôpital du Haut-Richelieu, particulièrement ceux et celles des soins ambulatoires ainsi que le personnel de la Résidence St-Jean en soins palliatifs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé de l'Hôpital du Haut-Richelieu.