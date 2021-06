KEABLE, Monique



À Montréal, le vendredi 25 juin 2021 est décédée, à l'âge de 85 ans, Monique Keable.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs feu Mariette (feu Jacques Hamelin), feu Jean (feu Huguette Thibault), feu Denise (feu Raymond Chamberland), Pierrette (feu Richard Brunet), Jeanne (Jean Prénovost), Jacques (Claudette Geoffroy), Mireille (feu Gérard Desrochers) et Michel, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à l'Institut Nazareth et Louis Braille ou l'Institut Raymond-Dewar.