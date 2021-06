Di GIACOMO, Roger



À Mont-Tremblant, le 23 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Roger Di Giacomo, époux de feu Norma Febi.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Jeannine, Nola et Lise (Michele), son frère Rodolphe (Thérèse), sa compagne Murielle, sa belle-soeur Silvia et Dominique Constantini, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 1er juillet 2021 de 13 heures à 20 heures, suivi des funérailles à 20h à la chapelle du complexe :L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges le lundi 19 juillet 2021 à 14h45.