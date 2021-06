CHARRIÈRE, Gervais



Nous avons de regret de vous annoncer le décès de Gervais Charrière, survenu le 20 juin 2021, à l'âge de 81 ans, né à Nogent (52800), France et demeurant à Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Geneviève Moranda, sa fille Laure (Kevin Winter), ses deux petites-filles Elisabeth et Evelyne (Émile Chamoun) qu'il adorait, ses soeurs Huguette Boillat et Monique Cornu, sa belle-soeur Jocelyne Charrière (Vauthier), ses belles-soeurs Moranda (par alliance) de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis, tant au Québec qu'en France.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 9 juillet 2021 de 18h à 21h, une célébration aura lieu au même endroit à 20h.