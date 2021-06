App Store: des applis et jeux d’ici utilisés partout au monde

Depuis l’introduction il y a près de 25 ans des crédits d’impôt pour le secteur des jeux vidéo, le Québec a pu rapidement développer une toute nouvelle industrie en attirant de grands éditeurs et en en créant de nouveaux.

En deux mots, les crédits d’impôt proposés à l’époque par le ministre Bernard Landry ont été un vif succès, si bien que Montréal et Québec sont devenues des mecques mondiales dans l’industrie des jeux vidéo.

Des jeux made in Québec

Certains des jeux les plus à la mode de l'App Store ont été créés dans la Belle Province, qu'il s'agisse de titres comme Jurassic World Alive et Lara Croft Go ou d'excellents jeux indépendants comme Spaceteam et GNOG.

Jurassic World

Dans ce jeu créé par Ludia, le défi consiste à gérer une meute de dinosaures échappés du parc Jurassic World. Gérer veut dire les protéger, les nourrir et les empêcher de faire trop de dégâts dans notre douce civilisation.

Lara Croft

Par Square Enix, le populaire jeu Lara Croft Go primé Meilleur jeu mobile de l’année (2015) par Apple est un jeu d’aventure au tour par tour qui se déroule dans un monde oublié depuis longtemps où vous aurez à explorer les ruines d’une ancienne civilisation tout en échappant aux nombreux pièges.

Spaceteam

Conçu à Montréal par Sleeping Beast Games, le jeu Spaceteam porte bien son nom. Ce jeu de société pour 2 à 4 joueurs implique une bonne coopération d’équipe pour gagner avant que votre vaisseau ne tombe en morceaux ou en tentant d’échapper à une étoile sur le point d’exploser.

GNOG

Plusieurs fois primées en 2015 et 2016, Gnog est un jeu de puzzle 3D dans un monde tactile de jouets et de secrets. Pointez, cliquez, attrapez, poussez, faites tourner, tirez et jouez avec des têtes de monstres au charme unique, et explorez les mondes cachés qu'elles renferment.

En mode multijoueur

Jouer avec des amis, c'est encore mieux ! Dans cette liste d’une quinzaine de jeux, vous trouverez ce qu’on fait de mieux dans la province pour s’amuser en mode multijoueur, où que vous soyez.

Drive Ahead!

Véritable derby de démolition, il s’agit ici de combattre avec des véhicules allant du tout-terrain aux tanks ou aux voitures de cascadeurs. Drive Ahead se joue autant sur les appareils mobiles iOS iPhone, iPad et iPod touch que sur Mac doté de la puce M1.

Table Tennis Touch

Des graphismes superbes, des commandes intuitives, une jouabilité rapide et de multiples modes de jeu ont fait de Table Tennis Touch l’un des jeux de tennis numérique les plus populaires au monde.

Jeu du jour: Shop Titans – Craft & Build

Shop Titans, développé par Kabam Montréal (anciennement Riposte Games), est un jeu de rôle qui renverse le scénario. Au lieu de visiter des boutiques pour améliorer leur équipement en vue de quêtes, les joueurs gèrent maintenant la boutique, équipant les âmes courageuses qui se préparent pour leur prochaine aventure! Sur macOS 11 avec puce M1 et sur iOS.

Application du jour : LesPac

Cette application québécoise unique en son genre permet aux acheteurs et vendeurs d’échanger des produits tout en tenant compte de leurs emplacements respectifs. Véhicules d’occasion ou neufs, outils, instruments, appareils électroniques, mobiliers, articles de sport, tout s’échange sur les petites annonces LesPac. Et les mettre en ligne est gratuit.