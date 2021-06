MOUSSETTE, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jean Moussette le 24 juin 2021, fils de feu Adrien Moussette et de feu Lise Presseault.Il laisse dans le deuil sa conjointe dévouée, Manon Gosselin, ses enfants Pascale (Michel), Julie et Brigitte (Jason), ses beaux-enfants, ses 14 petits-enfants, ses soeurs Michelle (André) et Sylvie (Tony), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le mardi, 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine le mercredi 30 juin à 10h, suivies de l'inhumation au Cimetière Lachine.