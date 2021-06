Biron veut miser sur le passeport santé électronique

L’entreprise Biron Groupe Santé veut faire partie de la solution pour la mise en place de passeports santé électroniques permettant aux voyageurs de fournir aux autorités du pays visité des informations sur leur état de santé. Cette formule pourrait aussi s’appliquer lors d’événements ou d’activités.

« On sait que la “digitalisation” des parcours de santé débute », indique au Journal Annie Cornellier, directrice gestion de projets et des opérations chez Biron. « C’est utilisé pour les voyages et l’événementiel », poursuit-elle.

Actuellement, deux applications offrent des passeports électroniques aux gens, soit CommonPass (The Commons Project) et Travel Pass (IATA).

« Aux États-Unis, il y a déjà des concerts pour les personnes vaccinées. Dans certains cas, les responsables vont utiliser ce type de passeport pour légitimer les résultats », affirme Mme Cornellier.

Air France

Ces derniers jours, la compagnie aérienne Air France a annoncé le lancement au Québec d’un projet pilote de numérisation de résultats de dépistage pour la COVID-19 pour ses liaisons entre Montréal et Paris.

Ce chantier, qui est prévu jusqu’au 15 juillet, est fait en collaboration avec Biron. C’est sur une base volontaire que les voyageurs à l’aéroport Montréal-Trudeau sont invités à tester gratuitement l’application IATA Travel Pass.

Le rôle de Biron est de réaliser les tests sur les voyageurs et de transmettre le résultat dans leur compte sur l’application.

Cette solution permet notamment aux utilisateurs de « vérifier les conditions d’entrée imposées par les pays » et de recevoir et d’enregistrer « les résultats de leur test COVID-19 issu d’un laboratoire » au même endroit.

Pour l’heure, les tests de dépistage sont faits dans les installations de Biron à l’aéroport Montréal-Trudeau. Il faut toutefois prendre rendez-vous. Pour les gens de plus de 11 ans n’ayant pas été vaccinés ou n’ayant reçu qu’une dose, le test PCR peut être réalisé le jour même du départ.

Air France assure que les données recueillies relatives à la santé ne seront pas transmises et qu’elles resteront stockées dans l’application.

