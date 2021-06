Bonheur en gravelle

Je ne veux pas voir un masque de la semaine, compris ? Mon valeureux GMC 2003 est paqueté au coton, suivi pas tellement loin par le VUS Hyundai de Denis. Nous traînons nos VTT et, au moment où vous lisez ces lignes, nous sommes probablement quelque part sur le chemin de Parent pour nous rendre à la pourvoirie du Lac Suzie, première visite à vie.

Avec ma Manon, Denis et sa Sylvie ainsi que Johnny pas de blonde, c’est une semaine à la recherche du doré, un moment qu’on attend depuis longtemps. Huit heures de route, plus de quatre dans la garnotte à rouler tout doucement au son des guitares country.

Une fois sur l’eau, un petit bout à la traîne, un autre à la jig dans les escarpements, au ver, à la sangsue, en dessous de l’embarcation, presque sur le bord...

J’ai mille plans et le vieux Mercury 15 forces a besoin d’être en forme pour les changements de secteurs ou les paresseux pout-pout lorsqu’on fouille les fonds.

Lorsqu’on trouve, c’est l’heure du moteur électrique doux, silencieux.

Quand tu dis que t’es amoureux de tes moteurs, t’as un problème entre tes deux oreilles et je ne veux pas le régler.

TÊTE VIDE

Non, pas de pêche le matin. On dort ou on jase autour d’un petit feu de boucane pour chasser les bibittes sur le bord du lac. Un bon décaf, une ou deux rôties à la tête fromagée et amène-z’en des projets.

Chacun des soupers est finement planifié et peu de rois vont manger aussi bien que nous.

S’il pleut, opération imper. Si ça tombe trop fort, opération on dort.

Le pompon va se calmer.

Quand je vais dans le sud, Floride ou ailleurs, il me faut au moins trois jours pour casser le stress. Dans le bois, c’est trois heures. Vous imaginez ? Je suis encore dans le pick-up, je n’ai pas encore mis les pieds dans le camp et j’ai déjà oublié le variant Delta, Pfizer et Moderna. Le prix du bois ? On en a tout le tour de la tête du bois et ça ne coûte pas une cenne.

Rien n’est parfait. À la pourvoirie, je pourrai suivre le hockey.

Pas le choix. Lorsque nous avons réservé en février dernier, jamais au grand jamais on aurait cru que le Canadien serait encore debout dernière semaine de juin et en finale en plus.

Aussi, on va sûrement parler golf. Quand on est à la pêche, on parle golf et quand on est au golf, on a hâte à la pêche.

T’AUSSI

Des arbitres incapables de lever le bras, ce ne serait pas à cause du vaccin ?

Claude Julien n’a toujours pas fait une nouvelle demande d’amitié à Marc Bergevin. Stéphane Waite non plus.

Vu sur Facebook avec les photos de Byron et Weber : « On a fêté la Saint-Jean avec Paul pis Shea.

Truc pour enlever les poignées d’amour. Enlevez les poignées du frigidaire.

On est tellement taxés que lorsqu’il fait beau, j’ai peur de recevoir une facture.

J’ai toujours un doute quand je vois un jardinier chauve.

Pourquoi Postes Canada fait de la publicité ? Est-ce que ça vous a déjà incité à envoyer une lettre ?

Si vous partez sur la balloune, arrangez-vous pour ne pas avoir à souffler dedans.

