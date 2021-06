Célébrer sans respect, c'est gagner sans fierté

Le 10 juin 1993, j’avais onze ans et les Canadiens de Montréal avaient remporté la Coupe Stanley la veille. À la télé, je m’en souviens comme si c’était hier, Jean-Luc Mongrain ouvrait son émission en posant la question suivante : « Sommes-nous capables de célébrer dans le respect ? »

24 juin 2021, j’approche quarante ans et un ami me texte avant la dernière partie opposant les Glorieux aux chevaliers du désert : « L’émeute, elle va être pire si le CH gagne ou si il perd ? » Je lui ai répondu que ce serait pire si les Canadiens gagnaient, mais j’avoue que j’en étais gêné autant que j’avais de la difficulté à expliquer pourquoi.

C’est gênant

1986, 1993, 2002, 2010, 2014 et maintenant, 2021, autant d’années marquées par des fêtes qui ont tourné en magasinage de t-shirt extrême.

Sérieusement, on ne blâmera pas les commerçants du centre-ville de trouver qu’avec des dégâts qui se nettoient au balai, la soirée de jeudi aura été exemplaire. Reste que c’est gênant, ces images de crétins qui se font photographier à côté de l’auto-patrouille qu’ils ont retournée sur le côté, comme si c’était un orignal qu’ils venaient d’abattre.

Ça va être beau si on se rend à la Coupe...

Mais, pour vrai, ça vient d’où, cette tradition épaisse ? Ne venez pas me dire que c’est pour commémorer l’émeute du Forum de mars 1955 suivant la suspension du Rocket si, chaque fois que le printemps de hockey s’étire à Montréal, quelques têtes brûlées décident de défoncer des vitrines et d’allumer des feux.

Ce sont des moments qui devraient être consacrés à la réjouissance qui deviennent prétextes à la casse, au vandalisme et à la violence. Et encore, quelqu’un va finir par se blesser sérieusement, si ce n’est pas plus grave, ce qui entacherait sérieusement la fête et laisserait des conséquences autrement plus durables que quelques cônes orange volés.

Et ne venez pas me dire que c’est à cause de la pandémie, des trumpistes, de conspirationnistes, des wokes ou des antifas. Les agitateurs ont d’ailleurs davantage l’air de sortir d’une banlieue que du cégep du Vieux... Ça fait des décennies que ça dure, au point de faire figure de folklore comme le temps des sucres.

Eh oui, ça arrive ailleurs... des fois... mais pas aussi systématiquement qu’à Montréal.

Soyons plus fiers

Il me semble qu’on devrait être plus fiers que ça, au Québec. Après une pandémie et un confinement, justement, pour lesquels les succès des Canadiens font figure de baume, a-t-on vraiment besoin d’offrir en cadeau aux déçus de Toronto et de Winnipeg une occasion pour redire que nos partisans sont vraiment les plus imbéciles de tous ? Le sang latin ne justifie pas tout.

Alors, est-ce qu’on peut se dire collectivement que ça sera différent lors des deux ou trois matchs qui auront encore lieu à Montréal dans les prochaines semaines ? Difficile toutefois de parler pour la poignée d’idiots qui mènent le trouble. Ils ne liront probablement pas cette chronique.

Il faudrait aussi regarder du côté de la Santé publique. Même en contexte de pandémie, s’assurer que des célébrations qui auront nécessairement lieu se fassent de façon sécuritaire, ça fait partie des impératifs que le virus ne fait pas disparaître.

Peut-être que la foule serait plus facile à gérer à l’intérieur du Centre Bell que dans les rues environnantes...