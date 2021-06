Cette racaille qui n’en a rien à cirer du Canadien

Mon fils a eu des bonnes notes dans son dernier bulletin.

Vous savez ce qu’on a fait pour célébrer ça, ma femme et moi ?

On est allé sur l’artère commerciale de notre ville et on a pété des vitrines.

On a aussi renversé deux autos et mis le feu dans des poubelles.

C’est pas comme ça que vous soulignez des beaux moments de votre vie, vous ?

TOUT EST BON POUR CASSER

Vraiment, faudrait qu’on m’explique...

Pourquoi tout casser quand t’es content ?

Tu ne sais pas comment canaliser tes émotions, c’est ça ? Faut que ça sorte ? Faut que ça explose ?

C’est une tradition culturelle comme les Grecs qui cassaient de la vaisselle dans les mariages ?

Et si le Canadien ne s’était pas rendu en finale, ces vandales auraient fait quoi ? Ils auraient tout cassé par dépit et par frustration ?

Face, je casse, pile, je brise ?

C’est comme les alcooliques : quand ça va mal, ils boivent pour oublier. Et quand ça va bien, ils boivent pour célébrer.

Et entre les deux, ils boivent pour passer le temps...

Toute occasion est bonne pour boire. Et toute occasion est bonne pour casser.

L’INCIVILITÉ

Il y a un mot pour définir ces imbéciles : racaille.

Dans le fond, le Canadien, ils n’en ont rien à cirer. Comme les délinquants qui foutent le bordel chaque fois que des militants manifestent contre la brutalité policière.

La cause leur passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Ce qu’ils veulent, c’est faire de la casse.

Et rien de mieux pour foutre le bordel en toute impunité que de se cacher au milieu d’une foule.

Dire que ces gens sont des anarchistes est leur donner trop de crédit. L’anarchie est une philosophie, un programme politique. Avec ses penseurs, ses théoriciens, ses chantres (Léo Ferré, Michel Onfray).

Eux sont juste... de la racaille. Des voyous.

En France, un mot est devenu à la mode : ensauvagement.

Et non, ce n’est pas une insulte colonialiste. On ne vise aucun groupe en particulier. Ce mot n’a aucune connotation ethnique.

Il décrit juste le climat d’incivilité chronique qui règne dans certains quartiers.

Des quartiers de non-droit, où les policiers – et même les pompiers ! – n’osent même plus s’aventurer.

Comme si la civilisation avait baissé les bras. Au lieu de protéger les résidents de ces quartiers, comme elles devraient le faire, les autorités leur tournent le dos et les abandonnent littéralement à la racaille.

BONNE SAINT-JEAN !

Avant même la première mise au jeu, on a demandé aux commerçants d’enlever les objets de valeur de leurs vitrines « au cas où » le Canadien gagnerait !

On est rendu là.

Cette explosion de violence gratuite est devenue une tradition montréalaise.

Comme les feux à Verdun et à Pointe-Saint-Charles à la fête de la Reine, dans les années 1970.

Et attendez le REM ! Ça ne fera pas 10 minutes que le train roulera que les stations et les piliers seront recouverts de graffitis.

C’est de « l’art urbain », paraît-il.

Bien tiens.

Et la casse de jeudi soir, j’imagine que c’était une performance ?

Maudite belle façon de souligner la Saint-Jean...

Une autre occasion pour les détracteurs du Québec de nous cracher leur mépris au visage...