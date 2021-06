POULIN, Estelle



Dimanche, le 20 juin 2021, à son domicile d'East Angus, tel que souhaité, Estelle Poulin Faucher est devenue la plus brillante des étoiles. Née le 3 janvier 1930 à St-Gédéon de Beauce, elle était l'épouse de feu Raymond Faucher et fille de feu Élisa Lachance et feu David Poulin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Jeffrey Steele), Joanne (Marc Dubé), Guy (Danielle Ménard) et Françoise (Wilfredo Jardines Leyva); ses petits-enfants qu'elle chérissait tant : Jean-François (Olivia Larouche) et Marie-Hélène Rancourt et son arrière-petit-fils qu'elle adorait: Jason Lara-Rancourt.Estelle était la dernière survivante de sa génération chez les Poulin, l'ont précédée ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Aimé (Estelle Moisan), Léo (Irène Grégoire), Rita (Roland Bergeron), Marielle (Ovide Deschenes), Laure Elisabeth, Hélène (Urgel Grégoire), Ephrem (Huguette Bergeron) et Phidelem (Gaétane Marcoux).Chez les Faucher, feu Fernande (feu Fernand Blais, Diane Rehel), feu Lionel (feu Olive Pelletier), feu Lucien (Lucille Gingras), feu Fernand (feu Yolande Guay, feu Vivian MacAuley) et Aimé.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies qu'elle adorait. Merci d'avoir été présents pour elle!La famille sera présente au salon d'East Angus (146, rue Angus Nord) pour recevoir les condoléances le 1er juillet 2021 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Une messe sera célébrée le 2 juillet 2021 à 14 h à l'église St-Louis-de-France d'East Angus.La famille désire remercier l'équipe de maintien à domicile des soins palliatifs du CLSC de Cookshire, plus spécialement, Pierre Yves Lemieux, inf., Anick Bastien et Dre Hélène Payeur pour leur aide et support.Des dons à la paroisse St-Louis-de-France seraient appréciés par la famille.