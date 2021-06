DES RIVIÈRES, Alice

(née Péloquin)



Le 11 juin 2021, est décédée Mme Alice Des Rivières, épouse de feu Guy Des Rivières.Elle laisse dans le deuil ses enfants Madeleine, Christian (Chantal) et Andrée, ses quatre petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 4 juillet de 13h à 16h et une cérémonie religieuse suivra à 16h en la chapelle de la résidence funéraire :