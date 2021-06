MOREAU, Marie-Rose

(née Bissonnette)



À la Résidence Florentine-Dansereau de Verchères, le 16 juin 2021 est décédée à l'âge de, Mme Marie-Rose Bissonnette, épouse de feu Léonidas Moreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Lyda Feoli), Françoise, Jean-Gilles et Christiane, ses petits-enfants: Michel, Julie et Simon Moreau, Diane, Yves et Judith Moreau, Laura Selman et Jared Moreau, ses arrière-petits-enfants: Jade, Jasmine, Rose-Danaée, Louis-Deric, Rafaële, Charlie, Emile et Marc-Olivier, sa soeur Luce Bissonnette, ses belles-soeurs Marguerite Cartier et Roseline Gaudette.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-François-Xavier de Verchères (596 route Marie-Victorin) le samedi 3 juillet à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées à 11h et suivra l'inhumation des cendres au cimetière de Verchères.Les règles de la Santé Publique en vigueur à cette date s'appliqueront. Pour l'instant, nous permettrons la rotation des visiteurs à l'église pour les condoléances, à l'heure des funérailles seulement 50 personnes pourront être admises à l'intérieur. Le port du couvre-visage est obligatoire.La famille remercie la direction et tout le personnel de la résidence Florentine-Dansereau pour leur compréhension et leur dévouement tout au long du séjour de Marie-Rose. Au lieu de fleurs, des dons à la résidence Florentine-Dansereau seraient appréciés.Direction funéraire:VERCHÈRES450-583-3511