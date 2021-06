Guy Jodoin : il est beau, notre Québec!

Guy Jodoin part à l’aventure, cet été, visiter un endroit ô combien enchanteur qu’on connaît finalement trop peu: le Québec! À la façon d’un escargot, l’animateur se promènera avec sa «maison», c’est-à-dire sa scène ambulante, pour la série de grands spectacles télévisés à saveur touristique «La belle tournée». Lettre d’amour à une Belle Province que les Québécois se réapproprieront comme jamais cette année.

À elle seule, la scène de «La belle tournée», qu’on verra pour la première fois lundi à TVA, vaut apparemment le coup d’œil. Il s’agit en fait d’un véhicule qui, une fois déplié, devient une plateforme... laquelle nécessite une journée et demie de montage, et dont l’attirail exige trois camions de 53 pieds pour son seul déplacement.

«Ça fait 32 ans que je fais ce métier, et je n’ai jamais vu une scène comme ça. Je n’ai jamais fait de tournée de "band" de rock, mais je me sens un peu comme ça», expose Guy Jodoin, qui qualifie le périple de «La belle tournée» «d’ultra-marathon».

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

Grand voyageur

En ce début d’été, notre homme alterne les enregistrements de «La belle tournée» et le tournage du nouveau film de Guillaume Lambert, «Niagara». Il faut l’attraper aussi tôt qu’à 8 h pour une entrevue, mais sitôt joint, il s’emballe en racontant la bougeotte qui l’anime depuis toujours.

«Moi, je suis un grand voyageur, se remémore Guy. J’ai la piqûre du voyage depuis que j’ai 12 ans. Mes parents m’avaient emmené à Walt Disney, et j’ai aussitôt compris que c’était ce que je voulais faire dans la vie, voyager! J’ai souvent voyagé seul. J’ai aussi fait beaucoup de tournées de théâtre. Depuis un an et demi, je suis donc un peu en manque de voyages.»

Pendant la pandémie, Guy Jodoin s’est remis en question et s’est interrogé sur le rôle de l’artiste dans la société. Il a lu, il a joggé. Il a trouvé son bonheur dans les tournages du «Tricheur» et d’«Alertes». Dès qu’il a pu et que ce fut autorisé, il s’est sauvé en Gaspésie, en Ontario, puis à Vancouver.

Mais imaginez le plateau d’argent pour lui, quand on lui a proposé, en pleine pandémie, de faire le tour du Québec avec «La belle tournée» et, explique-t-il, «de faire rayonner cette beauté sans nom et cette immensité».

«Qu’on oublie, spécifie-t-il, parce qu’on est dedans toute l’année. On se dit que c’est bien beau... puis on part voir le Japon et l’Italie! On ne se rend pas compte combien on a de l’espace. Seulement en Estrie et en Mauricie, j’ai vu des lieux que je n’avais jamais vus de ma vie. Souvent, on retourne aux mêmes places, mais je réalise combien c’est beau et immense, le Québec. Sylvain Cossette me disait que, quand il va jouer dans son golf, à Grand-Mère, il a l’impression d’être en Écosse. Moi, quand j’embarque sur le Saint-Maurice avec mon ponton, j’ai l’impression d’être dans les fjords de la Norvège. On n’est pas portés à voir tout ça. Alors, comment voulais-tu que je dise non?»

Jodoin devient intarissable quand il parle de «son» Québec, qu’il met en valeur en bombant le torse partout à travers le globe quand on lui demande s’il vient du Canada. Il s’empresse alors de tracer la distinction. Combinée à sa passion pour l’animation et les artistes d’ici, sa ferveur pour la Belle Province faisait de lui le timonier idéal pour «La belle tournée». Demandez-lui de situer sur une carte Saint-Boniface, Pointe-du-Lac ou Saint-Joseph-de-Mékinac, Guy Jodoin s’exécutera sans sourciller.

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

Portrait d’archives

Au premier rendez-vous de «La belle tournée», dont l’heure d’embarcation est fixée au lundi 28 juin, à 21 h, à TVA, on fera le tour de l’Estrie avec Vincent Vallières, Marc Dupré, Fanny Bloom, Patrice Michaud et Richard Séguin. Lui-même natif de ce coin de province, Guy Jodoin s’entretiendra avec sa maman de 85 ans dans sa ville natale de Coaticook. «Elle était rayonnante», s’attendrit le fils ému.

Au deuxième, le 5 juillet, Sylvain Cossette, Rosalie Ayotte (de «Star Académie»), Patrick Norman, Christine Beaulieu et l’artiste d’origine Atikamekw Laura Niquay seront les complices de Guy Jodoin dans sa découverte de la Mauricie. Suivront l’Outaouais, Montréal, Québec, la Gaspésie...et ainsi de suite, jusqu’au 30 août, date où on remballera les bagages pour rentrer à la maison!

Comme le faisait remarquer Richard Séguin à Guy Jodoin en tournage, «La belle tournée» constituera sûrement, à long terme, un précieux portrait d’archives de toutes les régions de la Belle Province, avec ses diverses capsules où brilleront citoyens, cours d’eau, montagnes, architecture et autres pépites de chez nous. Le fait que le décor diffère à chaque édition (une plage à Magog, le centre-ville à Trois-Rivières, le pied du Château Montebello en Outaouais, etc.) ajoutera à la magie de l’initiative, tout comme la scène sans fond où se produisent les personnalités, qui offre un panorama grandiose du paysage célébré.

Dans chacun des épisodes réalisés par Sébastien Hurbutise, en plus des prestations musicales, une portion «carte postale» montrera un(e) artiste interprétant une version dépouillée d’un morceau de son répertoire, dans un lieu bucolique cher à son cœur. Dans le segment appelé «Tire-toi une bûche», l’animateur conversera avec des habitants «de la place». Les soirées se concluront avec un véritable feu de camp. Aussi, chaque semaine, Guy partagera une activité ludique avec l’un de ses convives. Lancer de galets avec Fanny Bloom, faire du vélo avec Marc Dupré, jouer au golf avec Sylvain Cossette, dessiner à la craie avec Rosalie Ayotte: notre hôte a gardé son cœur d’enfant!

«C’était important qu’on ne débarque pas avec nos gros sabots, précise-t-il. Mais, en même temps, il y a une centaine de personnes qui travaillent là-dessus! Avec les vidéos qu’on tourne en marge du grand spectacle, on veut aller chercher l’émotion et parler simplement aux gens de l’endroit et aux artistes. C’est drôle et touchant. On veut aller chercher un équilibre. C’est comme un spectacle de la Saint-Jean, avec des portions "coulisses".»

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

«Jeune adulte»

Régulièrement, des clichés du territoire captés par le drone du photographe québécois Mathieu Dupuis, collaborateur au «Journal de Montréal», au «Globe and Mail» et au «National Geographic», habilleront les prestations et enchaînements de «La belle tournée». Et Guy Jodoin n’est pas peu fier de signaler que 100 % des chansons jouées à «La belle tournée» seront québécoises, 90 % en français (Daniel Bélanger signe d’ailleurs la pièce-thème), et que diverses formes d’art (poésie, cirque, danse...) seront à l’honneur.

«C’est comme si, aujourd’hui, le Québec était devenu un jeune adulte. Autant, on a été longtemps adolescents, on se disait qu’on était des victimes colonisées, autant aujourd’hui, on réalise qu’on a un joyau entre les mains», s’est enflammé un Guy Jodoin sincère, qu’on a rarement entendu tenir de tels propos politiques, et qui profitera de son séjour à Percé dans le sillon de sa «Belle tournée» pour s’offrir quelques jours de vacances.

«"La belle tournée" sera comme une marque indélébile. Un jour, on se dira qu’en 2021, c’est ça que les gens pensaient de leur région...»

«La belle tournée», le lundi, à 21 h, à TVA, dès le 28 juin. Aussi, le dimanche suivant, à 18 h, à Télé-Québec. L’émission est une initiative des deux chaînes et du Gouvernement du Québec pour encourager le tourisme local, et est une production de Fair-Play.

À la merci de la météo

Presque d’entrée de jeu, l’équipe de «La belle tournée» a compris qu’elle ne serait peut-être pas seule à décider de son horaire cet été. La météo a elle aussi son mot à dire! Lors du deuxième tournage, à Trois-Rivières, le 8 juin, en pleine canicule, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville, remettant même en cause l’enregistrement. Sachant que le calendrier de production est extrêmement strict, ce caprice de Dame Nature a causé quelques maux de tête aux troupes. «Cette journée-là, un vrai torrent s’est déversé, en fin d’après-midi, raconte Jean-Pier Gravel, producteur au contenu chez Fair-Play. Il nous restait une bonne heure de répétition. On avait beaucoup d’artistes invités pour cette émission, notamment une vingtaine de jeunes guitaristes et de femmes choristes de la région. Tous ces gens nous ont texté dans la demi-heure pour savoir s’il y allait bel et bien avoir un tournage! (rires) On ne le savait pas... Vers 18 h, ça s’est dégagé et, selon les prévisions météorologiques, on avait une fenêtre pour filmer l’émission jusqu’à la fin, mais d’ici 21 h. On s’est donc serré les coudes et on a foncé. Ç’a été quelque chose, mais finalement, on a été capables. On s’est rendus au bout et il n’y a pas eu d’orage. Mais on s’est fait dire, après, qu’à deux minutes de notre lieu de tournage, il y avait eu des arbres déracinés et des pannes de courant. Si ça s’était passé rue des Forges, il n’y aurait pas eu d’émission!»

Un animateur généreux

On le connaît sympathique, passionné et rigoureux, mais il faut travailler avec Guy Jodoin pour constater à quel point ce dernier est un animateur dévoué, insiste le producteur au contenu Jean-Pier Gravel. «Guy est extrêmement travaillant, malgré un horaire vraiment chargé. Il tourne un film cet été avec, parfois, des tournages de nuit. Le matin d’une émission, au lieu d’arriver sur le plateau à l’heure de sa convocation – par exemple, 11 heures et demie – il peut être sur la scène du centre-ville de Trois-Rivières, à 6 h 30, en train de répéter ses textes. Des gens qui passaient sur place l’ont d’ailleurs reconnu. Il nous a même demandé de recevoir les textes des chansons interprétées par les artistes, pour vraiment connaître son "show" sur le bout des doigts. J’ai travaillé avec beaucoup d’animateurs et d’animatrices en 20 ans, et j’ai rarement vu ça. Guy est complètement investi dans "La belle tournée". Il va aussi rencontrer en amont au moins quatre ou cinq personnes du territoire qui ne sont pas des artistes, pour échanger avec elles avant les tournages.»

Le calendrier de «La belle tournée»

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

Voici un aperçu des régions qui seront à l’honneur à «La belle tournée» cette saison. Notons que chaque émission est rediffusée à Télé-Québec le dimanche, six jours après sa présentation du lundi à TVA.

28 juin – Estrie

5 juillet – Mauricie

12 juillet – Outaouais

19 juillet – Montréal

26 juillet – Capitale-Nationale et Charlevoix

2 août – Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

9 août – Bas-Saint-Laurent

16 août – Abitibi-Témiscamingue

23 août – Saguenay-Lac-Saint-Jean

30 août – Laurentides